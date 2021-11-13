توقف شبكة «المدار الجديد» في المنطقة الوسطى وقصر الأخيار وغدامس

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 13 نوفمبر 2021, 03:39 مساء
برج اتصالات خلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «المدار الجديد»، توقف الشبكة في عدة مدن ومناطق بسبب قطع في الكابل البصري التابع لشركة «هاتف ليبيا» بمنطقة قصر الأخيار.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن شبكتها توقفت في «المنطقة الوسطى وقصر الأخيار والقره بوللي ونالوت ويفرن وباطن الجبل (بدر-تيجي-الجوش وغدامس)».

وتتذبذب خدمات الاتصالات الهاتفية لشبكة «ليبيانا» للهاتف المحمول أيضًا، فيما تعاني منطقة سرت تردي خدمات الاتصالات الهاتفية والأرضية والهاتف الريفي في أغلب مناطق وضواحي سرت.

- اتفاقية شراكة بين «ليبيا للاتصالات والتقنية» و«هاتف ليبيا»

والأربعاء، وقعت شركتا «ليبيا للاتصالات والتقنية» و«هاتف ليبيا»، اتفاقية شراكة جديدة، من شأنها إحداث طفرة نوعية في الخدمات المقدمة من كلتيهما تجاه مشتركيهما، جودة وانتشارًا، وفق بيان مشترك.

جاءت الاتفاقية على هامش فعاليات معرض (تقنية 2021)، داخل جناح شركة «هاتف ليبيا»، الشريك الاستراتيجي لخدمات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية؛ حيث جرى توقيعها من قبل عبدالباسط السنوسي رئيس مجلس إدارة شركة «ليبيا للاتصالات والتقنية»، ومحمد بالراس علي رئيس مجلس إدارة «هاتف ليبيا».

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