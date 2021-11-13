المنفي في لقاء مع بودن: الانتخابات يجب أن تكون متزامنة ويقبل الجميع بنتائجها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 02:08 مساء
المنفي في لقائه مع رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن، باريس، 13 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة أن تكون الانتخابات الليبية المقبلة متزامنة، ويقبل الجميع بنتائجها، وذلك خلال لقائه صباح اليوم السبت برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس.

حضر اللقاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وسفير تونس لدى فرنسا محمد كريم الجموسي؛ وتناول عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي.

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كما تناول مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، ومتابعة التنسيق بين البلدين الشقيقين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.

وشرح المنفي الخطوات التي اتخدها المجلس الرئاسي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي، معتبرًا أن «أهم نقطتين يمكن التركيز عليهما خلال ‏الانتخابات المقبلة، هي إعلان نوايا جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن».

بدورها، أكدت بودن على دعم بلادها الكامل ليبيا، وللانتخابات المقبلة. وفي كلمتها أمام المؤتمر أمس دعت إلى مواصلة دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا، مشددة على ضرورة توفير «شروط النجاح» لتلك الانتخابات.

المنفي في لقائه مع رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن، باريس، 13 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقائه مع رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن، باريس، 13 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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