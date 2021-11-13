المنفي: مؤتمر باريس يلبي تطلبات الشعب في انتخابات 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 12:57 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية: المجلس الرئاسي)

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن البيان الختامي لمؤتمر باريس الذي عُقِد أمس الجمعة «يلبي تطلعات الشعب الليبي، بإجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، مع ضرورة حل النقاط الخلافية».

وأضاف المنفي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام مؤتمر باريس حول ليبيا، أن المؤتمر الذي نظَّمته فرنسا «يأتي في وقت حساس، يتطلع فيه الليبيون لتقرير مصير بلادهم، ومستقبل أبنائهم، ونقطة مضيئة نحو تحول ديمقراطي لمستقبل زاهر».

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وقال رئيس المجلس الرئاسي إن «خروج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية، من الأراضي الليبية بداية لتنفيذ توصيات اللجنة العسكرية «5+5».

وفي كلمته أمام المؤتمر أمس، قال المنفي إن تأخر توحيد المؤسسات الرقابية والمالية سببه «عدم وجود ولاية قانونية للمجلس الرئاسي عليها، وعدم انصياعها بالكامل لما قدَّمه المجلس الرئاسي من حلول ومقترحات».

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي في كلمته عن أمله في «أن تكون قرارات المؤتمر أساسًا لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولًا وفي مصلحة أصدقائه وشركائه».

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