«الأرصاد»: سقوط أمطار على الشمال الغربي من مساء السبت إلى الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 11:12 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء اليوم السبت إلى بداية يوم الإثنين.

وأشار المركز في نشرة التوقعات الجوية اليوم، إلى احتمال سقوط الأمطار على بعض مناطق الجنوب الغربي وشمال شرق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا خاصة على بعض مناطق الساحل واحتمال ظهور ضباب غدًا خاصة على المناطق الجبلية.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على سرت وتتحول إلى شمالية غربية معتدلة غدًا على أغلب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتسجل انخفاضًا غدًا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مراده:
- السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا من يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و27 درجة.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار هذا اليوم على غدامس وقد تشمل مناطق أخرى يوم الإثنين.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية معتدلة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و29 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و29 درجة.

جدول بحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، 13 نوفمبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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