الدبيبة يشكر فرنسا وماكرون على تنظيم مؤتمر باريس: «ينسجم مع رغبة الشعب»

الدبيبة خلال لقائه مع ماكرون خلال مؤتمر باريس، 12 نوفمبر 2021. (حساب الدبيبة على تويتر)

وجَّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الشكر إلى فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون على تنظيم المؤتمر الدولي حول ليبيا، أمس الجمعة.

وقال الدبيبة في وقت مبكر، السبت، «أشكر الجمهورية الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون على تنظيم المؤتمر الدولي الداعم لليبيا والذي يأتي منسجمًا ورغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة تشمل الجميع وبشكل متزامن».

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كما وجَّه الشكر إلى كل من إيطاليا وألمانيا و«كل الدول الصديقة المشاركة في المؤتمر».

وشارك في المؤتمر، الذي عُقِد أمس، إدارة وممثلو 30 دولة منهم ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بجانب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة.

كما شاركت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ فيما اكتفت تركيا بإرسال النائب عن وزير الخارجية أونال سادات لتمثيلها في المؤتمر.

الانتخابات مطلب أساسي والمصالحة كذلك

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، داعيًا جميع الجهات الفاعلة والمترشحين الليبيين إلى ضرورة التقيد بالتزامهم بقبول نتائجها، كما دعا السلطات الليبية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتمكينها من تنفيذ العملية الانتخابية.

ودعا البيان «إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي»، مطالبًا جميع الجهات الفاعلة إلى الالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية على نحو جدّي.