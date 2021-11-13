«الصحة»: شفاء 36 مصابا بـ«كورونا» في مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 01:44 صباحا
غرفة مجهزة لعلاج مصابي كورونا في مستشفى صرمان التعليمي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة، شفاء 36 مصابا بفيروس «كورونا» المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 21 حالة، حسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الجمعة، المنشورة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما كشفت النشرة الوبائية أيضًا وجود 140 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 364 ألفًا و76 حالة بينها 314 ألفًا و829 شفاء، و43 ألفًا و972 نشطة، و5275 وفاة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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