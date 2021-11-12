ماكرون يتحدث عن 3 مكاسب لمؤتمر باريس حول ليبيا

ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا، 12 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

تحدَّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثلاثة مكاسب خرج بها مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد اليوم الجمعة.

وقال إن المكسب الأول يتمثل في مشاركة ليبيا في رئاسة مؤتمر من هذا النوع، ولأول مرة، حسب كلمته في مؤتمر صحفي.

أما الثاني، وبحسب ماكرون، فهو تأكيد كل الأطراف المشاركة «الالتزام بالعملية الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل، وأن تكون شاملة».

وأضاف أن المكسب الثالث والأخير هو حشد «الدعم الدولي للعملية الانتخابية» تحت إشراف الأمم المتحدة، وعرض المشاركين بالمؤتمر إيفاد مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات يتمتعون بالتدريب الكافي.