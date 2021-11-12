الدبيبة: سأسلم السلطة لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي

الدبيبة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس، 12 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة نيته تسليم السلطة في حال أجريت الانتخابات «بشكل نزيه وتوافقي».

وقال الدبيبة: «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر باريس حول ليبيا، اليوم الجمعة.

وتابع: «لا نتحكم في تواريخ إجراء الانتخابات، والأمر يعود إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات... طلبنا أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن، معناها أن أحدها ممكن يعقد في 24 ديسمبر والأخرى في اليوم التالي»