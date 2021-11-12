ماكرون يطالب روسيا وتركيا بسحب المرتزقة من ليبيا «دون تأخير»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 08:21 مساء
ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا، 12 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب المرتزقة وقواتهما العسكرية من ليبيا «دون تأخير» لأن وجودهم «يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها».

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي، عقب انتهاء مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا اليوم الجمعة.  

وتابع ماكرون: «خطوة أولى تم القيام بها أمس عبر سحب 300 من المرتزقة»، في إشارة منه إلى إعلان ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة.

وأكد أن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني السلام، لكنه مقدمة لذلك، يجب البناء عليها للوصول لسلام دائما في البلاد.

وشدد على أن مؤتمر باريس عمل على جانبين أساسيين أولهما دعم الانتخابات وضرورة عقدها في 24 ديسمبر المقبل، بينما الجانب الثاني يتمثل في التأكيد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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