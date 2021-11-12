مؤتمر باريس يستعجل الموافقة على خطة لمراقبة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وسحبهم من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 07:59 مساء

استعل البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، الصادر مساء اليوم الجمعة، «آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية للإسراع في الموافقة على خطة لمراقبة وجود جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية وسحبهم والتحقق من ذلك»، مشيدا بوصول المجموعة الأولى من فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية التي وُضعت بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

ودعا البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية «إلى إتاحة عمل هذه المجموعة بالكامل بما يتوافق مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021».

كما دعا البيان «جميع الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عن طريق تدابير التنفيذ الوطنية والدولية»، منوها إلى دور عملية «إيريني» التي تنفّذها القوّة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط من أجل تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
شركات إيطالية عاملة في ليبيا تبدي «قلقها» من إعادة إسناد مزاد مركز البيانات
ليبيا
جورجيا تضع السويد في مرمى نيران إسبانيا بتصفيات مونديال 2022
رياضة عالمية
تصفيات مونديال 2022: البرازيل حاضرة دائمة في النهائيات
رياضة عالمية
«الفرسان» يتأهبون لمواجهتي «الغابون» و«أنغولا»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
نصر الله يرد على السعودية بعد موقفها من جورج قرداحي
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
تركيا تعلن مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس بعد تأكد غياب إردوغان
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
غرامة ضخمة جديدة على الزمالك.. والدفع خلال شهر
رياضة عالمية
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد