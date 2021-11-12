مؤتمر باريس يدعو إلى تأمين وصول بعثة تقصي الحقائق لجميع أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 07:56 مساء
مؤتمر باريس حول ليبيا، 12 نوفمبر 2012، (الإنترنت)

دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد «بلا عوائق وعلى نحو كامل وآمن بغية تنفيذ مهمتها».

وأثنى البيان على الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والتقدم الذي تحرزه في سبيل إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وإعادة هيكلتها، مشيدا بـ«تعاونها الكامل والمتواصل» مع البعثة، وهو ما يشمل الزيارة التي قامت بها إلى ليبيا من 23 إلى 26 أغسطس الماضي.

كما أشاد بامتثال الحكومة لجميع التزامات الليبية الدولية والوفاء بها، وذلك مع مراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية توفير المساعدة التقنية وصقل القدرات في ليبيا.

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