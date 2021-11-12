«آكي»: روما قد تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الربيع المقبل

مؤتمر باريس حول ليبيا, 12 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

كشفت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية، أن العاصمة روما قد تستضيف في الربيع المقبل، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، كمتابعة لمؤتمر باريس الذي ينعقد اليوم الجمعة.

وأفادت المصادر، بأنّ مؤتمر اليوم، برئاسة فرنسية-إيطالية-ألمانية مشتركة، سيركز على القضايا الخاصة بالعملية السياسية والأمن والاقتصاد والوضع الإنساني (بما في ذلك قضية الهجرة)، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

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وحسب تلك المصادر، فإن إيطاليا وفرنسا تسعيان إلى أن يكون هذا المؤتمر، مرحلة في مسار يمكن أن يشمل اجتماعًا آخر في روما، بعد الانتخابات الليبية نهاية العام الحالي، ينعقد في ربيع العام 2022.