الدبيبة يؤكد ضرورة إشراك الحكومة في مفاوضات لجنة «5+5»

الدبيبة متحدثا أمام مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، الجمعة 12 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة إشراك الحكومة في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشأن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، مشددًا على ضرورة أن يجري ذلك «تحت إشراف مباشر من الدولة الليبية».

وقال الدبيبة في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا في باريس، اليوم الجمعة، «عند حديثنا عن الاستقرار وملكية الليبيين لمصيرهم، نؤكد دعمنا للجنة العسكرية «5+5» ومتطلباتها اللوجستية والمالية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وعلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الليبي السيادية، بخروجهم جميعًا وبشكل كامل ومتزامن وتحت إشراف مباشر من الدولة الليبية، وبوجود الحكومة الليبية على طاولة أي مفاوضات بالخصوص مع وضع آلية مشتركة تضمن عدم نقل الصراع إلى دول الجوار مما يهدد أمنها وأمن المنطقة».