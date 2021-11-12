السيسي يوضح في مؤتمر باريس «متطلبات الاستقرار الدائم في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 06:05 مساء
السيسي بعد وصوله مطار شارل ديغول في باريس، للمشاركة في مؤتمر باريس, 11 نوفمبر 2021. (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن استعادة الاستقرار الدائم في ليبيا، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، والتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم دون استثناء، ودفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا.

وتابع السيسي، خلال كلمته بمؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية بحضور قادة 30 دولة، أنه لا يمكن لليبيا أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها «المنشود إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك»، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، ما «ينتهك» القرارات الدولية والأممية بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، دون استثناء أو تفرقة «أو المزيد من المماطلة».

فيما يرى الرئيس المصري أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، مع مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ۲۰۲۱، مضيفًا أن بلاده تتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق «المفصلي، الذي طال انتظاره، وخروجه بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب الليبي».

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وأشاد السيسي بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية، التي تبذل جهودًا كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي بما يتيح لليبيين التعبير عن إرادتهم الحرة و«يقطع الطريق أمام من يمنون النفس بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا لليبيا»، مضيفًا «دون الالتفات إلى أن ذلك سينتج حالة من السخط الشعبي قد تعود بالموقف إلى المربع الأول، وهو ما لا نأمل حدوثه».

وطالب السيسي بخروج «موقف واضح لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا»، مضيفا «ربما يكون الأهم تدشين آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، وما تسعي لجنة (5+5) العسكرية المشتركة بصدق ووطنية إلى تحقيقه من خلال خطتها ذات الصلة، مع تحديد مدي زمني واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى ليبيا بعد العام ٢٠١١، حتى لا تعود الأمور إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة».

وجدّد السيسي استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة (5+5) العسكرية المشتركة بالخصوص، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، محذرًا من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أي تقدم على صعيد هذا المسار تحت «حجج وذرائع واهية ظناً بأنه يمكن المحافظة على وضع لا يمكن لأي ليبي حر معتز بوطنيته وسيادة بلاده القبول باستمراره».

فيما دعا جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها «إلى الارتقاء لمستوى الحدث، والتصرف بمسؤولية وبمنطق رشيد، والكف عن أوهام التمدد وبسط النفوذ والعبث بمقدرات وأمن الغير، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دولة إلى أخرى، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق»، وفق قوله.

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