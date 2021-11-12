بدء مؤتمر باريس وقادة الدول يلتقطون صورة جماعية تذكارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 05:03 مساء
قادة الدول المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا, صورة جماعية تذكارية, 12 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة)

انطلق مؤتمر باريس حول ليبيا قبل قليل، فيما حرص قادة الدول المشاركون في المؤتمر على التقاط صور تذكارية قبل بدء المؤتمر.

ويشارك في مؤتمر باريس المنعقد في العاصمة الفرنسية، قادة وممثلو 30 دولة، بينها دول تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

فيما يشارك من جانب ليبيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، واللذان وصلا إلى مقر المؤتمر وعقدا اجتماعًا تنسيقيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل بدء المؤتمر.

- وصول القادة والوفود المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا

 وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة عبر الفيديو. وسيحضر المؤتمر أيضًا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويستهدف المؤتمر «توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري (في ليبيا) وإجراء الانتخابات في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وفق بيان للإليزيه نقلته وكالة «فرانس برس».

قادة الدول المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا, صورة جماعية تذكارية, 12 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة)
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