إدارة الإعلام الخارجي تنفي منع اعتماد الصحفيين والإعلاميين الدوليين من تغطية الانتخابات

إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي, (الإنترنت)

نفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما وصفته بـ«الأنباء العارية عن الصحة»، بشأن منع اعتماد الصحفيين والإعلاميين الدوليين من التغطية الإعلامية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وجددت الإدارة تأكيدها الاستعداد للتعاون مع كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية لتغطية الحدث الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل وفق التشريعات والقوانين المنظمة بالدولة الليبية، وفق وما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

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ودعت الإدارة، وسائل الإعلام والمواقع والصفحات الإلكترونية، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة، التي تسعي إلى التشويش على مسار إجراء الانتخابات.

ولفتت الإدارة إلى أنه سبق لها أن شكّلت مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لجنة عمل مشتركة «بغية تسهيل منح التأشيرات للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي ترغب في التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي».