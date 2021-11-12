وصول القادة والوفود المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا

قصر الإليزيه (أ ف ب)

وصلت الوفود وقادة الدول المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا إلى قصر الإليزيه، استعدادا لبدء المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، بمشاركة قادة نحو ثلاثين دولة بينها دول تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

فيما يشارك من جانب ليبيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

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وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة عبر الفيديو. وسيحضر المؤتمر أيضًا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويستهدف المؤتمر «توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري (في ليبيا) وإجراء الانتخابات في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وفق بيان للإليزيه نقلته وكالة «فرانس برس».