شركات إيطالية عاملة في ليبيا تبدي «قلقها» من إعادة إسناد مزاد مركز البيانات

العلمان الإيطالي والليبي, (الإنترنت)

أبلغت شركات إيطالية عاملة في ليبيا، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بـ«قلقها»، حيال «شائعات» إعادة إسناد مشروع مركز البيانات في ليبيا.

وأعربت الشركات عن «قلقها البالغ حيال شائعات» إلغاء إسناد المشروع لمجموعة من الشركات الإيطالية التي فازت بالمزايدة الأولى لإنشاء مركزي بيانات في طرابلس وبنغازي، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد إبراهيم بن عايد، يرغب في إعادة طرح المشروع عبر مزايدة جديدة دون الرجوع لأحد، وهو ما يرجح عودة الشركاء غير الغربيين الذين لم يفوزوا في المزايدة السابقة، التي فاز بها الإيطاليون.

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وتولى بن عايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الهاتف المحمول الليبية خلال العصر الذهبي لاختراق الصين لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في شمال إفريقيا، المنصب خلفا لفيصل قرقاب.

وبحسب الوكالة، «تهدد إعادة طرح المزايدة بإقحام ليبيا في قلب الصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي قد تعود مجددًا من خلال التقديم في المزايدة بفضل العلاقات القوية مع بن عايد».