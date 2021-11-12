شركات إيطالية عاملة في ليبيا تبدي «قلقها» من إعادة إسناد مزاد مركز البيانات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 03:05 مساء
العلمان الإيطالي والليبي, (الإنترنت)

أبلغت شركات إيطالية عاملة في ليبيا، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بـ«قلقها»، حيال «شائعات» إعادة إسناد مشروع مركز البيانات في ليبيا.

وأعربت الشركات عن «قلقها البالغ حيال شائعات» إلغاء إسناد المشروع لمجموعة من الشركات الإيطالية التي فازت بالمزايدة الأولى لإنشاء مركزي بيانات في طرابلس وبنغازي، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد إبراهيم بن عايد، يرغب في إعادة طرح المشروع عبر مزايدة جديدة دون الرجوع لأحد، وهو ما يرجح عودة الشركاء غير الغربيين الذين لم يفوزوا في المزايدة السابقة، التي فاز بها الإيطاليون.

- وزارة الداخلية تبحث تنفيذ إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي

وتولى بن عايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الهاتف المحمول الليبية خلال العصر الذهبي لاختراق الصين لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في شمال إفريقيا، المنصب خلفا لفيصل قرقاب.

وبحسب الوكالة، «تهدد إعادة طرح المزايدة بإقحام ليبيا في قلب الصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي قد تعود مجددًا من خلال التقديم في المزايدة بفضل العلاقات القوية مع بن عايد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جورجيا تضع السويد في مرمى نيران إسبانيا بتصفيات مونديال 2022
رياضة عالمية
تصفيات مونديال 2022: البرازيل حاضرة دائمة في النهائيات
رياضة عالمية
«الفرسان» يتأهبون لمواجهتي «الغابون» و«أنغولا»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
نصر الله يرد على السعودية بعد موقفها من جورج قرداحي
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
تركيا تعلن مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس بعد تأكد غياب إردوغان
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
غرامة ضخمة جديدة على الزمالك.. والدفع خلال شهر
رياضة عالمية
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا
ليبيا
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب