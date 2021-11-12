نشرة طرح الأحمال في ليبيا اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال اليوم الجمعة، في أجنحة الشبكة الثلاثة (الغربي والجنوبي والشرقي).

جاء ذلك ضمن نشرة طرح الأحمال في عموم ليبيا التي نشرتها الشركة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021.

- العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيًا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

ليبيا تخطت أكثر من شهر بلا طرح أحمال، منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك مع بداية فصل الخريف وتقليل الأحمال الصيفية.

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».