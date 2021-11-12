على هامش مؤتمر باريس.. المنفي يلتقي دي كارلو وكوبيش

من لقاء المنفي في باريس مع روز ماري دي كارلو وكوبيش، 12 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر إقامته بباريس، اليوم الجمعة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.

وتناول اللقاء ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي ضرورة «وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها، وضمان قبول نتائجها، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

وأعرب عن أمله في نجاح مؤتمر باريس، وحث جميع الأطراف على «التوافق بشأن خارطة طريق تمضي بالبلاد إلى بر الأمان».

- المنفي يثمن جهود «5+5» في إخراج 300 مرتزق ومقاتل أجنبي

- بمشاركة قادة 30 دولة.. مؤتمر باريس يبحث عن مخرج للأزمة الليبية

بدورها، حثت روز ماري دي كارلو، المنفي على «مواصلة العمل لأجل خلق حالة من التوافق بين جميع الأطراف»، وأكدت «استمرار تقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولجنة (5+5) حتى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد».

ويتواجد المنفي في العاصمة الفرنسية للمشاركة في مؤتمر دولي تحتضنه باريس بمشاركة نحو 30 قادة دولة، بينها دول تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وذلك بحثًا عن إيجاد مخرج للأزمة الليبية.

وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة عبر الفيديو. وسيحضر المؤتمر أيضًا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويستهدف المؤتمر «توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري (في ليبيا) وإجراء الانتخابات في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وفق بيان للإليزيه نقلته وكالة «فرانس برس».

من لقاء المنفي في باريس مع روز ماري دي كارلو وكوبيش، 12 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي في باريس مع روز ماري دي كارلو وكوبيش، 12 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)