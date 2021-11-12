«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس تتحوّل إلى جنوبية شرقية يوم الغد، بينما تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.