مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة عشوائية على منزل ببني وليد

آثار دمار بادية على منزل تعرض لقذيفة عشوائية في بني وليد، 12 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

سقطت قذيفة عشوائية في ساعات متأخرة من مساء الخميس، على منازل أحد المواطنين بمنطقة طريق المطار بمدينة بني وليد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المنزل تعرّض لأضرار بليغة جراء القذيفة، التي طالت شظاياها عددًا من الغرف، دون أن يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

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ورجّح المصدر أن تكون القذيفة أُطلقت من إحدى الأفراح القريبة من المنزل، مطالبًا بوضح حد لهذه الجرائم.

وتعاني مدينة بني وليد كغيرها من المدن الليبية من انتشار ظاهرة استعمال الأسلحة في المناسبات الاجتماعية، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

آثار دمار بادية على منزل تعرض لقذيفة عشوائية في بني وليد، 12 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)