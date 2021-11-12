593 إصابة جديدة و17 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 10:37 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة الجمعة 12 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1739 حالة شفاء، و17 حالة وفاة، و131 حالة حرجة.

وقال المركز في بيانه رقم «559»، إنه تسلم، الخميس، 4722 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبيّن سلبية 4129 عينة، وإيجابية 593 عينة بنسبة 12.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابة الفيروس الإجمالية منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 364 ألفًا و76 حالة بينها 314 ألفًا و829 شفاء، و43 ألفًا و972 نشطة، و5275 وفاة.

وبالنسبة للتلقيح ضد الوباء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى مليون و599 ألفًا و131 شخصًا، فيما تلقى 531 ألفًا و433 شخصًا الجرعة الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات مونديال 2022: البرازيل حاضرة دائمة في النهائيات
رياضة عالمية
«الفرسان» يتأهبون لمواجهتي «الغابون» و«أنغولا»
رياضة محلية
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
نصر الله يرد على السعودية بعد موقفها من جورج قرداحي
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
تركيا تعلن مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس بعد تأكد غياب إردوغان
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
غرامة ضخمة جديدة على الزمالك.. والدفع خلال شهر
رياضة عالمية
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا
ليبيا
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
وفاة الكاتب والصحفي محمد السنوسي الغزالي
ثقافة وفن
«كاف» يصدر عقوبة كبيرة بحق الاتحاد وحارس مرماه معاذ اللافي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب