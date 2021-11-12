593 إصابة جديدة و17 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية الصادرة الجمعة 12 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1739 حالة شفاء، و17 حالة وفاة، و131 حالة حرجة.

وقال المركز في بيانه رقم «559»، إنه تسلم، الخميس، 4722 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبيّن سلبية 4129 عينة، وإيجابية 593 عينة بنسبة 12.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابة الفيروس الإجمالية منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 364 ألفًا و76 حالة بينها 314 ألفًا و829 شفاء، و43 ألفًا و972 نشطة، و5275 وفاة.

وبالنسبة للتلقيح ضد الوباء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى مليون و599 ألفًا و131 شخصًا، فيما تلقى 531 ألفًا و433 شخصًا الجرعة الثانية.