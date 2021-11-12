توافق مصري- فرنسي على «التمسك» بانعقاد الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 10:02 صباحا
من لقاء الرئيس السيسي في باريس مع وزيرة الجيوش الفرنسية، 12 نوفمبر 2021. (الرئاسة المصرية)

توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، على «أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا، والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم».

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي في باريس مع فلورانس، حيث يزور الرئيس المصري فرنسا للمشاركة في مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة الفرنسية، الجمعة، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، إن اللقاء تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث «توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الارادة الحرة للشعب الليبي».

-السيسي وماكرون يتوافقان على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وصولا إلى الانتخابات

واعتبر ذلك  بمثابة الإذن «ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية» كما أنه «يلبي تطلعات الشعب» الليبي.

والخميس، أعلنت الرئاسة المصرية مشاركة السيسي في مؤتمر باريس حول ليبيا تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أنه سيركز خلال المؤتمر على ضرورة «تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي المهم الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية».

ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ العام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، حسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام.

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