«الأرصاد»: طقس يميل إلى الاعتدال على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 09:50 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة، أجواء تميل للاعتدال مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة بداية من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد وفرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا خاصة على الساحل.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب. 
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية.  

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. 
- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

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