«الأرصاد»: طقس يميل إلى الاعتدال على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الجمعة، أجواء تميل للاعتدال مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة بداية من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.
رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد وفرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا خاصة على الساحل.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على غالب المناطق.
الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.