إنقاذ 65 مهاجرا ‏مصريا ونقلهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 01:53 صباحا
دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية (مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية)

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الخميس، إنقاذ 65 مهاجرًا ‏غير شرعي من الجنسية المصرية، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، حيث جرى نقلهم إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس.

وقال مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن الزورق «صبراتة» التابع للإدارة العامة لأمن ‏السواحل تمكن من إنقاذ 65 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، كان في حالة غرق.

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وأضاف أن عناصر الإنقاذ قاموا بالبحث عن مفقود واحد ولم يتم العثور عليه، لافتًا إلى أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير ‏الشرعية.‏

دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية (مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية)
دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية (مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية)
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