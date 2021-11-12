المقريف يقترح إنشاء مجلس لوزراء التربية والتعليم بالدول العربية

وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف يلتقي نظيره المغربي شكيب بنموسى (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، مع نظيره المغربي شكيب بنموسى، العمل على إنشاء مجلس لوزراء التربية والتعليم للدول العربية، وكذلك توحيد الإطار العام للمناهج الدراسية العربية، ووضع إطار للتعاون المشترك بين البلدين في مجال التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين على هامش المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

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وخلال اللقاء جرى النقاش حول تنظيم ورش عمل مشتركة بخصوص التعليم الإلكتروني، وإطلاق منصات تعليمية مشتركة للتعليم عن بعد، فضلاً عن دعم برامج مواجهة جائحة كورونا داخل القاعات التعليمية.

وناقشا أيضًا العمل على توقيع اتفاقية ثنائية لمعادلة الشهادات المعتمدة من البلدين، ودعم برامج تدريبية في مجال التعليم التقني، واتفقا على تبادل الزيارات بين البلدين.