ماكرون ودراغي يجتمعان قبيل انطلاق مؤتمر باريس حول ليبيا

دراغي وماكرون خلال لقاء في بروكسل، 25 مايو 2021، (آكي)

يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي في قصر الإليزيه.

ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن اللقاء الثنائي سيسبق انطلاق المؤتمر الدولي حول ليبيا بالعاصمة باريس، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق أن المؤتمر سينعقد من أجل «إضفاء الزخم الدولي النهائي الذي يتطلبه دعم عقد الانتخابات الليبية في نهاية العام، والإسهام في إرساء ظروف مواتية لإجرائها واحترام نتائجها».

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وأشارت إلى أن المؤتمر «سينظم بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة وستتشارك فرنسا وإيطاليا وألمانيا في رئاسته»، وفق «صيغة واسعة تضم البلدان المجاورة لليبيا لأول مرة، والسلطات الانتقالية الليبية، ورؤساء دول وحكومات البلدان التي دُعيت إلى مؤتمري برلين» السابقين، وسوف «يعتمد الخطة الليبية الرامية إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وسيواكب تنفيذها، بغية إنهاء التدخلات الأجنبية».

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر، بعدما توجّه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الأربعاء، إلى فرنسا أيضًا.

ويشارك في المؤتمر كل من ماكرون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس؛ فيما تمثل تركيا بنائب وزير الخارجية.