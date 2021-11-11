وفد مغربي يتفقد مطار معيتيقة استعدادا لتسيير رحلات جوية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 11:04 مساء
وفد مغربي يتفقد مطار معيتيقة استعدادا لتسيير رحلات جوية بين البلدين (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)

زار وفد من هيئة الطيران المدني المغربي، مطار معيتيقة الدولي؛ وذلك للوقوف على الإجراءات المتبعة في العملية التشغيلية، والتأكد من توافق تدابير السلامة والأمن المعمول بها في المطار مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

والزيارة التي جرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 10 و11 نوفمبر الجاري، تهدف لتحديد إمكانية تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين ليبيا والمغرب على متن شركة الخطوط الملكية المغربية، وفق بيان نشرته مصلحة المطارات الليبية على «فيسبوك».

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وكان في استقبال الوفد رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير عام مطار معيتيقة الدولي ومساعده وبعض مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة وبعض مسؤولي الجهات الأمنية بالمطار، وفق البيان.

وفد مغربي يتفقد مطار معيتيقة استعدادا لتسيير رحلات جوية بين البلدين (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)
وفد مغربي يتفقد مطار معيتيقة استعدادا لتسيير رحلات جوية بين البلدين (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)
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