المقريف يبحث التعاون مع قطر في 4 مجالات تعليمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 10:35 مساء
وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، التقى نظيرته القطريةالدكتورة بثينة النعيمي في باريس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى المقريف، اليوم الخميس، التعاون مع قطر في 4 مجالات تعليمية، وذلك على هامش المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير المقريف ونظيرته القطرية الدكتورة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

أولى المجالات التي ناقشها الاجتماع تتمثل في تنظيم ورش عمل مشتركة بخصوص التعليم الإلكتروني، إضافة إلى دعم برامج توطين وتطوير الخبرات وتنمية المهارات داخل البلدين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال التربية والتعليم.

- مباحثات ثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني
- الدبيبة يبحث التعاون بين ليبيا وقطر في مجال الكهرباء
- الدبيبة يبحث مع أمير قطر التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار

وثالث المجالات، تتمثل في اقتراح منح ترخيص لمدرسة ليبية في قطر، وترخيص لمدرسة قطرية في ليبيا، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقية ثنائية لمعادلة الشهادات المعتمدة من البلدين.

وأكّد البيان أن الوزيرين اتفقا على تنظيم ورش عمل مشتركة تتناول مواضيع التعليم الإلكتروني وتطوير الخبرات وتنمية المهارات في جميع القطاعات، ومعادلة الشهادات المعتمدة في كلا البلدين، ودعم برامج الاستثمار في التعليم المبكر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل والأرجنتين للتأهل مبكرا
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد يستقر على بديل «سولشاير»
رياضة عالمية
في انتظار «كشف المتورطين».. تمديد رئاسة أوجار لبعثة تقصي الحقائق بليبيا 9 أشهر
ليبيا
المنتخب السعودي يحافظ على صدارته في تصفيات آسيا لمونديال 2022
رياضة محلية
«ذو القرنين» يطلب «الرأفة» بعد طلب سجنه لمشاركته باقتحام الكونغرس
دولى
تعويض 600 مليون دولار لضحايا فضيحة صحية بأميركا
دولى
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
ماكرون وكامالا هاريس يشددان على الأهمية «البالغة» للتعاون الفرنسي-الأميركي
دولى
المشري يبحث مع إردوغان في أنقرة مجريات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
ولي العهد الأردني يحضر تدريبات لقوات الصاعقة المصرية بقاعدة «المشير طنطاوي»
عربى
بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون
رياضة محلية
إبراهيموفيتش لا يفكر في الاعتزال
رياضة عالمية
باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا
ليبيا
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
المنفي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
ليبيا
بيع سوارين لملكة فرنسا السابقة بأكثر من 8 ملايين دولار
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بأضخم راتب في تاريخ كرة القدم.. نيوكاسل يغري محمد صلاح