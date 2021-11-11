المقريف يبحث التعاون مع قطر في 4 مجالات تعليمية

وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، التقى نظيرته القطريةالدكتورة بثينة النعيمي في باريس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى المقريف، اليوم الخميس، التعاون مع قطر في 4 مجالات تعليمية، وذلك على هامش المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير المقريف ونظيرته القطرية الدكتورة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

أولى المجالات التي ناقشها الاجتماع تتمثل في تنظيم ورش عمل مشتركة بخصوص التعليم الإلكتروني، إضافة إلى دعم برامج توطين وتطوير الخبرات وتنمية المهارات داخل البلدين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال التربية والتعليم.

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وثالث المجالات، تتمثل في اقتراح منح ترخيص لمدرسة ليبية في قطر، وترخيص لمدرسة قطرية في ليبيا، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقية ثنائية لمعادلة الشهادات المعتمدة من البلدين.

وأكّد البيان أن الوزيرين اتفقا على تنظيم ورش عمل مشتركة تتناول مواضيع التعليم الإلكتروني وتطوير الخبرات وتنمية المهارات في جميع القطاعات، ومعادلة الشهادات المعتمدة في كلا البلدين، ودعم برامج الاستثمار في التعليم المبكر.