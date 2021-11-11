رفض أممي لطرد تونس مهاجرين باتجاه الحدود الليبية.. وحديث عن معاملة عنصرية

مهاجران أمام مركز إيواء تابع لمفوضية اللاجئين على أطراف مدينة جرجيس التونسية. (مهاجر نيوز)

ندد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بطرد تونس مهاجرين وطالبي لجوء بصورة جماعية باتجاه ليبيا، معتبرين أنهم يواجهون ظروفا خطيرة قرب الحدود، مشيرين إلى التواصل مع حكومتي البلدين لحماية هؤلاء الأشخاص من الانتهاكات.

ونشر 7 خبراء أمميون بيانا مشتركا أمس الأربعاء، كشفوا من خلاله استمرار تواجد عشرات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في وضع محفوف بالمخاطر بالقرب من الحدود التونسية الليبية، حيث يفتقرون إلى المأوى والطعام والماء والرعاية الطبية ويواجهون تهديدات شديدة بالتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

هل انتهكت تونس القانون الدولي؟

ويرى الخبراء أن طرد تونس لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك رفضها المستمر لدخولهم مجددًا، قد ينتهك التزامات تونس بموجب القانون الدولي، مذكرين السلطات بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية التي تتطلب ألا تعيد الدول الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره.

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وأعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء سلامة وكرامة المهاجرين وظروفهم المعيشية، لا سيما النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السُبل على الحدود التونسية الليبية.

ضرب وتهديد تونسي لبعض المهاجرين

وجمعت الأمم المتحدة أدلة تشير إلى تعرض بعض المهاجرين للضرب والتهديد من قبل السلطات التونسية، من بينها تقارير تفيد بأن مجموعة مجهولة من المسلحين اختطفت بعض المهاجرين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى تونس، بينهم طفل، واحتجزوا في ليبيا، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى تقارير عن اعتقال العديد من الأشخاص الآخرين من قبل السلطات الليبية واقتيادهم إلى مراكز الاعتقال، وقد ذكَر الخبراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتزامها باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين بما في ذلك حقهم في الحياة والحرية والأمن والصحة والغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي.

اتهام ليبيا وتونس بارتكاب انتهاكات عنصرية ضد طالبي اللجوء

وقال الخبراء إن المهاجرين وطالبي اللجوء جميعهم من دول في أفريقيا جنوب الصحراء، مشيرين إلى أن ذلك يثير مخاوف كبيرة من أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للانتهاكات في تونس وليبيا على أساس عنصري، لا سيما في ضوء التقارير عن تزايد المعاملة العنصرية وكراهية الأجانب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار الخبراء في ختام بيانهم إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تتطلب أن تحمي الحكومات الجميع من العنف العنصري أو الأذى الجسدي، سواء ارتكب من قبل المسؤولين الحكوميين أو من قبل مجموعة أو مؤسسة فردية. وذكر البيان أن الخبراء ظلوا على اتصال بحكومتي تونس وليبيا لمعالجة هذه المخاوف.