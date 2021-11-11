في العدد 312: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق.. وموجة كورونا الرابعة تقترب

غلاف العدد 312 من جريدة «الوسط».

صدر اليوم الخميس، العدد 312 من جريدة الوسط، وتتصدر الصفحة الأولى قصة ترصد التطورات الدراماتيكية للعملية السياسية في ليبيا، والتي تتراوح بين نقيضين، أولهما سيناريو إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل، والثاني يقضي بتعطيلها. وجاءت القصة بعنوان «احتدام الجدل حول قانون الانتخابات عشية مؤتمر باريس ..المادة 12«لغم» في الطريق نحو الصندوق».

وفي الصفحة الثالثة نقرأ تقريرًا يرصد كواليس تحركات المرشحين للرئاسة الليبية، وجاء بعنوان «المرشحون المثيرون للجدل يتسابقون لنيل رضا الخارج من أجل الوصول للرئاسة».

للاطلاع على العدد 312 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويتجاور في الصفحة الرابعة موضوعان متلازمان؛ الأول بعنوان «ماراثون الانتخابات ينطلق.. والأحزاب توقع ميثاق الشرف»، والثاني بعنوان «آمرو بركان الغضب يرفضون قوانين الانتخابات».

في انتظار موجة كورونا الرابعة

وتتصدر تطورات الوضع الوبائي في ليبيا الصفحة الخامسة، وجاءت بعنوان رئيسي «ليبيا تترقب دخول موجة كورونا الرابعة».

وتحتوى الصفحة نفسها على موضوع عن مقابر ترهونة الجماعية، وجاء تحت عنوان «444 قتال يعلن ضبط متهمين في قضية المقابر الجماعية»، وهي القضية التي تهم الليبيين وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي حيث يتصدر تقرير حول الوضع في السودان الصفحة السادسة، وجاء تحت عنوان رئيسي يقول «مفاوضات معقدة تفشل في حل الأزمة بالسودان»، ومعه عنوان آخر يقول «الحراك المدني يرفع لاءات ثلاث: لا حوار.. لا تفاوض.. لا شراكة». أما الصفحة السابعة فيتصدرها تقرير حول الوضع الإثيوبي ونُشر بعنوان «الاضطرابات في إثيوبيا تدخل نفق اللاعودة».

تداعيات قرارات تسعير السلع

وإلى صفحات الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا يرصد تداعيات قرارات تسعير 13 سلعة في ليبيا، وجاء بعنوان «الرافضون: القرار لا يناسب الرواتب.. انتقادات شعبية بعد تحديد أسعار 13 سلعة: الغلاء يكوي الفقراء». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير حول مستقبل الاقتصاد الليبي، وجاء بعنوان «نمو الاقتصاد الليبي 54% بشرط.. والارتفاع يعوض خسائر عام الجائحة».

وفي الصفحة الثقافية نطالع تغطية ندوة ناقشت إصدارات دار الرواد، والتي أدارها القاص مفتاح قناو، وجاءت بعنوان «إصلاح الدولة الفاشلة.. وبناء الدول الحديثة في ضيافة الجمعية الليبية للآداب».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ويتصدرها تقرير حول كواليس الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ستشهد تكريم كل من الفنانة المصرية نيللي والفرنسي تيري فريمو والهندي آي. آر. رحمان.

مصير الفرسان والدوري الممتاز

ومن الفن إلى الرياضة، حيث تتصدر تداعيات تأجيل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الصفحة الرابعة عشرة، وجاءت بعنوان «غضب وتأييد وتحذير بعد قرار تأجيل الدوري الممتاز».

للاطلاع على العدد 312 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها تقرير يرصد استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض مباراتي الغابون وأنغولا في تصفيات مونديال العالم قطر 2022.