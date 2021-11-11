بوريل يشارك في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 07:15 مساء
جوزيف بوريل، (أرشيفية: البعثة الأوروبية)

يشارك الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه يوم غدٍ الجمعة العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار بيان صدر في بروكسل، إلى أنّ المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تشارك في رئاسته فرنسا وألمانيا وإيطاليا، يأتي متابعة لمؤتمر برلين الثاني الذي نظمته ألمانيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وسيُعقد في «وقت حاسم للبلاد وفي الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة التي ستبدأ في 24 ديسمبر»، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية.

ولفت البيان إلى أنّ المؤتمر المعني «سيكون مناسبة للدعوة إلى حل التحديات الأمنية المستمرة، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية» من التراب الليبي.

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وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في المؤتمر، بعدما توجّه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الأربعاء، إلى فرنسا أيضًا.

وسيشارك في المؤتمر كل من ماكرون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس؛ فيما تمثل تركيا بنائب وزير الخارجية.

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