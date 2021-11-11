تركيا تعلن مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس بعد تأكد غياب إردوغان

مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت تركيا اليوم الخميس، مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي يُعقد غدًا الجمعة، موضحة أن نائب وزير الخارجية سادات أونال سيكون ممثلاً عن أنقرة في المؤتمر.

ودارت شكوك حول مشاركة تركيا في المؤتمر من الأساس رغم توجيه الدعوة من فرنسا إليها، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رفضه دعوة باريس لكل من تل أبيب واليونان للمشاركة في المؤتمر.

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وأمس الأربعاء، أبلغ مصدر دبلوماسي «بوابة الوسط» أن إردوغان لن يحضر المؤتمر.

وفي أوائل نوفمبر، قال إردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في روما، إن أنقرة لن تحضر مؤتمر باريس، «الذي ستشارك فيه اليونان والكيان الصهيوني»، وفق قوله.

وأثناء عودته من القمة، أوضح الرئيس التركي: «لا يمكننا حضور مؤتمر في باريس تشارك فيه اليونان وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية، قلنا لماكرون إذا كانت هذه الدول ستحضر المؤتمر، فلا داعي لإرسال ممثلين خاصين».