الدبيبة يصل باريس لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 06:55 مساء
الدبيبة أثناء وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، 11 نوفمبر 2021. (منصة حكومتنا)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي الذي يُعقد حول ليبيا غدًا الجمعة، حسب منصة «حكومتنا».

وتوجّه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الأربعاء، إلى فرنسا لحضور المؤتمر، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحضور الدول المشاركة في «عملية برلين» ودول جوار ليبيا.

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وسيشارك في المؤتمر كل من ماكرون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس؛ فيما تمثل تركيا بنائب وزير الخارجية.

ولن يحضر القمة التي دعا إليها الإليزيه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان.

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