المنفي: المجلس الرئاسي نجح في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أوكلت له

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 11 نوفمبر 2021, 06:44 مساء
المنفي متحدثا أمام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المجلس الرئاسي «قد نجح في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أُوكِلت له، بما في ذلك استعداده لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي في كلمته خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام، الذي أُقيم اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية، قبل يوم من انعقاد قمة ليبيا التي تنطلق غدًا الجمعة بمشاركة الدول المشاركة في عملية برلين ودول جوار ليبيا.

وقال المنفي في كلمته إن «البلاد كانت مقسَّمة، وتشهد عديد الصراعات، وقد نجح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي تزامن مع إطلاق سراح عدد من الذين انتهت محكومياتهم».

- «إخراج المرتزقة» على أجندة المنفي في باريس
- المنفي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا «يعد عملًا منوطًا باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، مشيرًا إلى أنها وضعت برنامجًا لإنجاز مهامها.

كما ثمَّن المنفي في حديثه الدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس حول ليبيا، آملاً أن تساعد نتائجه الليبيين للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.

ووصل المنفي مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يلتئم غدًا الجمعة بالعاصمة باريس.

المنفي متحدثا امام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي متحدثا أمام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية)
المنفي متحدثا أمام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في انتظار «كشف المتورطين».. تمديد رئاسة أوجار لبعثة تقصي الحقائق بليبيا 9 أشهر
ليبيا
«ذو القرنين» يطلب «الرأفة» بعد طلب سجنه لمشاركته باقتحام الكونغرس
دولى
تعويض 600 مليون دولار لضحايا فضيحة صحية بأميركا
دولى
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
ماكرون وكامالا هاريس يشددان على الأهمية «البالغة» للتعاون الفرنسي-الأميركي
دولى
المشري يبحث مع إردوغان في أنقرة مجريات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
ولي العهد الأردني يحضر تدريبات لقوات الصاعقة المصرية بقاعدة «المشير طنطاوي»
عربى
بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون
رياضة محلية
إبراهيموفيتش لا يفكر في الاعتزال
رياضة عالمية
باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا
ليبيا
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
المنفي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
ليبيا
بيع سوارين لملكة فرنسا السابقة بأكثر من 8 ملايين دولار
منوعات
«اجتماعي حوض مرزق» يرحب بقرار إنشاء بلديتي زويلة وتجرهي
ليبيا
وفاة الكاتب والصحفي محمد السنوسي الغزالي
ثقافة وفن
بيان منسوب لأمراء «بركان الغضب» يرفض قوانين الانتخابات ويضع شرطا لإجراء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «فورد رابتور 2023»