المنفي: المجلس الرئاسي نجح في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أوكلت له

المنفي متحدثا أمام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المجلس الرئاسي «قد نجح في تنفيذ جميع الاستحقاقات التي أُوكِلت له، بما في ذلك استعداده لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي في كلمته خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام، الذي أُقيم اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية، قبل يوم من انعقاد قمة ليبيا التي تنطلق غدًا الجمعة بمشاركة الدول المشاركة في عملية برلين ودول جوار ليبيا.

وقال المنفي في كلمته إن «البلاد كانت مقسَّمة، وتشهد عديد الصراعات، وقد نجح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي تزامن مع إطلاق سراح عدد من الذين انتهت محكومياتهم».

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وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا «يعد عملًا منوطًا باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، مشيرًا إلى أنها وضعت برنامجًا لإنجاز مهامها.

كما ثمَّن المنفي في حديثه الدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس حول ليبيا، آملاً أن تساعد نتائجه الليبيين للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.

ووصل المنفي مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يلتئم غدًا الجمعة بالعاصمة باريس.

المنفي متحدثا امام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي متحدثا أمام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية)

المنفي متحدثا أمام منتدى باريس الدولي للسلام، الخميس 11 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية)