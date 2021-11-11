افتتاح متنزه ترفيهي ببلدية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 11 نوفمبر 2021, 05:41 مساء
مراسم افتتاح متنزه اللساحقة الترفيهي في بني وليد. (الإنترنت)

افتتح المجلس البلدي بني وليد، مساء اليوم الخميس، متنزه اللساحقة الترفيهي الرياضي والمقام على ساحة نادي النجوم الرياضي شرق المدينة.

وقال عضو المجلس البلدي، شرف الدين كنشيل لـ«بوابة الوسط» إن هذا المتنزه جاء بعد جهودٍ حثيثة ومجهودات متواصلة بُذلت من المجلس البلدي لاستكمال مرافقه، مشيرًا إلى أنه أحد المشروعات التي يجري تنفيذها بالشراكة بين منظمة اليونيسيف ووزارة الحكم المحلي وبلدية بني وليد بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

وحضر حفل افتتاح متنزه اللساحقة الترفيهي الرياضي عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين والمواطنين والأطفال في المدينة.

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