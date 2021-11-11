السعودية تقدم منحة دراسية لخريجات الثانوية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 04:34 مساء
طالبات يؤدين امتحان بشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ببني وليد (المركز الوطني للامتحانات)

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، أن نظيره السعودي حمد آل الشيخ خصص منحة دراسية لخريجي الثانويات الليبية من أجل إجراء الدراسات الجامعية بالمملكة.

وناقش الوزيران تنظيم ورش عمل مشتركة بخصوص التعليم الإلكتروني، إضافة إلى دعم برامج رفع الكفاءات وتطوير المهارات، وذلك خِلال لقاءٍ جمعهما على هامش الدورة 41 للمؤتمر العام لمُنظمة اليونيسكو التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت الوزارة في بيان، اليوم الخميس.

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وأكد المقريف عزم السعودية توجيه دعوة لوفد ليبي رفيع المستوى لزيارة المملكة، والاطّلاع على برامجها بخصوص التعليم عن بعد، وخاصة منصة مدرستي والتعليم عبر القنوات الفضائية.

والتقى الوزير الليبي مع نظيره الإيطالي أمس الأربعاء، واستعرضا جُهود البلدين في مُواجهة جائحة كورونا بما يُسهم في تحسين الخُطط والبرامج، وبالأخص في بدائل التعليم الحضوري في ظل الجائحة.

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