بلدية سرت تتابع إجراءات تسليم بطاقة الناخب بمراكز الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 04:16 مساء
متابعة توزيع بطاقة الناخب على المواطنين بمراكز الاقتراع في سرت. (الإنترنت)

أجرى عضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله أوحيدة، اليوم الخميس، رفقة مدير مكتب الدائرة الانتخابية الخامسة سرت الجفرة السدرة، خالد مفتاح الهليب، جولة تفقد تفقدية لعدد من مراكز الاقتراع بالدائرة الواقعة في نطاق بلدية سرت.

وقال عضو المجلس البلدي سرت، غيت عبدالله لـ«بوابة الوسط» إن الجولة التفقدية تهدف إلى الوقوف على الإجراءات المتعلقة بتوزيع بطاقة الناخب على المواطنين المسجلين بمنظومة الانتخابات وفقًا للمركز المسجّل فيه كل مواكن والتحقق من الهوية وموزع البطاقات.

وشملت الجولة التفقدية التي قام بها عضو المجلس البلدي سرت ومرافقيه، المركز الانتخابي رقم (1168) بمدرسة المجد والبالغ عدد الناخبين المسجلين فيه 3843 ناخبًا وناخبة، والمركز الانتخابي قم (11081) بمدرسة طلائع النصر والمسجل فيه 2728 ناخبًا وناخبة، والمركز الانتخابي رقم (11080) بمدرسة شهداء تاقرفت والمسجل فيه 1766 ناخبًا، والمركز الانتخابي رقم (11084) بمدرسة جمال عبد الناصر أبوهادي والمسجل فيه 7630 ناخبًا وهو أكبر مراكز الاقتراع في سرت.

- 37 مركز اقتراع في سبها تشرع في توزيع بطاقة الناخب

وثمّن رئيس الدائرة الانتخابية سرت الجفرة السدرة، خالد الهليب دور مديرية الأمن ومراقبة التربية والتعليم ببلدية سرت لتعاونهم المتواصل مع إدارة الدائرة الخامسة سرت الجفرة السدرة.

وقال الهليب لـ«بوابة الوسط» إن «العمل يسير في الاتجاه الصحيح دون أي عراقيل»، مؤكدًا أن «هناك إقبالا ووعيا من المواطنين بالمرور على المراكز الانتخابية لاستلام بطاقاتهم الانتخابية استعدادًا للعرس الانتخابي الرئاسي والتشريعي في 24 ديسمبر المقبل».

متابعة توزيع بطاقة الناخب على المواطنين بمراكز الاقتراع في سرت. (الإنترنت)
متابعة توزيع بطاقة الناخب على المواطنين بمراكز الاقتراع في سرت. (الإنترنت)
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