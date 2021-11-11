وزارة الصحة تدعم مستشفى الأطفال في بنغازي بمصنع أكسجين طبي

مصنع الأكسجين الطبي الخاص بمستشفى الأطفال في بنغازي. (وزارة الصحة)

قدمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مصنعًا لإنتاج الأكسجين الطبي إلى مستشفى الأطفال للطب والجراحة في مدينة بنغازي من أجل تحسين إمدادات المستشفى.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن معدل التعبئة الخارجية اليومي لمواصفات مصنع الأكسجين الطبي الذي جرى تسليمه للمستشفى بلغ 150 أسطوانة يوميًّا.

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وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أنها تواصل دعمها للمؤسسات الصحية، وتأمين إمدادات كافية من الأكسجين الطبي لمراكز العزل والمستشفيات العامة والقروية والتخصصية.

مصنع الأكسجين الطبي الخاص بمستشفى الأطفال في بنغازي. (وزارة الصحة)

مصنع الأكسجين الطبي الخاص بمستشفى الأطفال في بنغازي. (وزارة الصحة)

مصنع الأكسجين الطبي الخاص بمستشفى الأطفال في بنغازي. (وزارة الصحة)