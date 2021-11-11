«الصحة»: 24 حالة جديدة دخلت مراكز العزل بسبب «كورونا».. و140 في العناية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 03:30 مساء
مركز عزل في بني وليد، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، دخول 24 حالة إلى مراكز العزل في مختلف المناطق الليبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ بينما عدد من يتواجدون في مراكز العناية المركزة 140 حالة.

وقالت الوزارة إن أعلى عدد ممن دخلوا المراكز جاء في المنطقة الشرقية بواقع 12 حالة، ثم المنطقة الوسطى بواقع 5 حالات، والمنطقة الجنوبية 3 حالات، ثم حالتين في الجبل الغربي، وحالة واحدة في كل من منطقة طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية.

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أما من خرج من مراكز العزل فبلغ 21 حالة، فيما وصل عدد المتواجدين في العناية المركزة خلال الفترة ذاتها 140 حالة، بواقع 68 حالة في المنطقة الشرقية، و32 في طرابلس الكبرى، و15 في الوسطى، و10 في الغربية، و9 في الجبل الغربي، و6 في الجنوبية.

وبلغ إجمالي المطعَّمين ضد فيروس كورونا مليونًا و594 ألفًا و665 حالة بالجرعة الأولى، وبالجرعة الثانية 521 ألفًا و241 حالة.

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