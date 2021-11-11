«نوفا»: الدبيبة أعرب عن «حيرته» بشأن الإطار الانتخابي في محادثة مع دراغي

الدبيبة خلال لقاء مع مواطنين بحضور وزراء ومسؤولين في الحكومة، 26 أكتوبر 2021، (حكومتنا)

قالة وكالة «نوفا» الإيطالية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أعرب عن «حيرته»، بشأن الإطار الانتخابي الذي اعتمدته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، حيث تناولا أيضًا الترتيبات الخاصة بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، المنعقد غدًا الجمعة، وفق ما نقلته الوكالة عن الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة.

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ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية، لم تسمها، أن الدبيبة يعتزم الطعن على المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، التي تشترط في المرشح الذي يشغل منصبًا عامًا، أن يتوقف عن العمل قبل الترشح بثلاثة أشهر.

وتتوقع خارطة الطريق الانتخابية أن تعقد جولة أولى للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، ثم جولة ثانية لاحقًا، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، في 20 فبراير.