في انتظار «كشف المتورطين».. تمديد رئاسة أوجار لبعثة تقصي الحقائق بليبيا 9 أشهر

رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، (أرشيفية: الإنترنت)

مدَّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمحمد أوجار في رئاسة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لمدة تسعة أشهر، الذي سيكون أمام «مهمة صعبة لكشف لائحة أسماء المتورطين بجرائم حرب وضد الإنسانية عندما تستكمل تحقيقاتها»؛ حيث ستزور البعثة بنغازي لاحقا لاستكمال عملها.

وقالت المفوضة ميشيل باشليه، إنها اتخذت القرار لتمكينه من الاضطلاع بمهمته، وفق ما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي اليوم الخميس.

وقدم أوجار التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا أمام الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان الذي أيد أعضاؤه بالإجماع.

وطلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق أن تعرض عليه في دورته التاسعة والأربعين، في مارس المقبل، تقرير متابعة لخلاصاتها، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، ثم تقدم له في دورته الخمسين في يونيو، تقريرًا شاملًا حول وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، «لا سيما ما يتم لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان متابعة المسؤولين عن هذه الأفعال».

أوجار: أعددنا قائمة بأطراف ارتكبت جرائم حرب

وقال أوجار خلال عرض تقريره إن «اللجنة أعدت قائمة بأسماء دول وميليشيات ومرتزقة أجانب ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هناك»، مؤكدًا أن القائمة رهن إشارة الأمم المتحدة، وكل آليات المساءلة الجنائية الدولية.

وستعلن اللجنة أسماء المتورطين بتلك الجرائم «عندما تستكمل تحقيقاتها»، حسب أوجار، الذي أشار إلى أن الهدف من ذلك هو «إنهاء حالة الإفلات من العقاب»، وشدَّد على «ضرورة مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني والدولي».

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وفي مطلع أكتوبر الماضي، لفت أوجار إلى تركُّز عمل البعثة في طرابلس وضواحيها، ثم ستنتقل إلى بنغازي، منبهًا إلى أن البعثة «واجهت صعوبات في الوصول إلى جنوب البلاد ومواقع أخرى».

وتشكَّلت البعثة بقرار أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة في يونيو العام الماضي، حيث جمع الخبراء وراجعوا مئات الوثائق، وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 شخصًا، وشملت تحقيقاتهم ليبيا وتونس وإيطاليا.