بعد الاجتماع مع الدبيبة.. نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلن إنهاء الاعتصام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 02:24 مساء
مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدبيبة مع قيادات نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، 11 نوفمبر 2021، (صورة من مقطع فيديو)

دعت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى إنهاء الاعتصام، وعودة أعضائها للتدريس مجددًا.

جاء ذلك بعد لقاء قيادات النقابة برئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير التعليم العالي عمران القيب، اليوم الخميس، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت النقابة إلى استجابة الحكومة لنحو 80% من مطالب هيئة التدريس، والتي تشمل المرتبات والعلاوات، مردفة بأن وزارة المالية ستُشرع في صرف المستحقات التي يقرها القانون لأعضاء التدريس في الجامعات والكليات الحاصلة على المطابقة من الدولة.

وأضافت أنها حصلت على ما يكفي من ضمانات شفوية، وأخرى مكتوبة في محضر الاجتماع الذي وقَّع عليه قيادات النقابة، مطالبة أعضاء التدريس إلى العودة للعمل وتعويض ما فات الطلاب خلال فترة الاعتصام الماضية بالعمل الإضافي ساعة أو ساعتين.

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من جانبه، وصف القيب ما تحقق اليوم بأنه نقلة نوعية فيما يخص التعليم بشكل عام، وأيضًا المرتبات والتسويات للأساتذة الجامعيين، متعهدًا أن يبحث أيضًا مطالب موظفي الجامعات مع رئيس الحكومة بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأردف: «لا يمكن أن يتعذر أحد بعد الآن من أعضاء التدريس بتوقف المرتب أو العلاوات، فقد تم تسوية الأمر كله، والآن يجب الالتزام بالمحاضرات وساعات التدريس، كما سنهتم في الفترة المقبلة بوضع إجراءات صارمة فيما يتعلق بالجودة».

جانب من مراسم توقيع محضر الاجتماع بين الحكومة والنقابة.
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