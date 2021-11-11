وصول شحنة وقود إلى محطة كهرباء الخليج في سرت

محطة كهرباء الخليج في سرت، 11 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

استقبلت المنصة العائمة لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، اليوم الخميس، ناقلة نفط قادمة من مالطا، على متنها 35 ألف طن من الوقود الخفيف.

وتُعدّ هذه الناقلة الثانية التي تصل إلى المنصة، خلال عشرة أيام، حيث سبقتها أخرى جاءت من اليونان.

وقال مدير عام محطة الكهرباء، حبيب أبوقرين، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الناقلة ستفرغ حمولتها خلال الساعات القادمة، بعد إتمام الإجراءات والتجهيزات في المنصة العائمة، ومن ثم تزويد الوحدة الأولى للمحطة، التي توفر الطاقة لمنطقة القبيبة في ضواحي سرت.

وخلال الأسبوع الماضي، دخلت تلك الوحدة على الشبكة العامة للكهرباء بعد توقف نحو عامين تقريبًا، وتنتج حاليًا أكثر من 200 ميغاوات، بينما تصل قدرتها القصوى إلى 350 ميغاوات، ويشغلها عناصر وطنية من المهندسين والفنيين.

الوحدة البخارية الأولى بالمحطة.