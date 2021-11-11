«مكافحة الأمراض»: 568 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 01:07 مساء
مواطن يسجل اسمه للحصول على لقاح كورونا في سرت، (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجَّلت ليبيا 568 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 1617 مصابًا، في حين تُوفيّ 17 آخرون، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 13.5% من إجمالي 4180 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3612 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 363 ألفًا و483 حالة، منها 45 ألفًا و135 نشطة، و313 ألفًا و90 متعافى، و5258 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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