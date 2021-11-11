السوق الرسمية: الدولار يرتفع أمام الدينار واليورو والإسترليني ينخفضان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 12:56 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار قرشين إلى 4.57 دينار من 4.55 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض سعر اليورو قرشين إلى 5.25 دينار من 5.27 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار من 6.17 دينار أمس.

واستقر متوسط سعر صرف اليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار، وهبطت الليرة التركية قرشًا مسجّلة 0.46 دينار.

وبالمثل، لم يطرأ تغيير على سعر الدينار التونسي الذي سجّل 1.60 دينار، والدرهم الإماراتي 1.24 دينار، بينما صعد سعر الريال السعودي قرشا إلى 1.22 دينار من 1.21 دينار أمس.

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