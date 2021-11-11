«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها

مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

عيَّن المجلس الأعلى للقضاء لجانًا مختصة بالنظر في الطعون الانتخابية.

وحدَّد المجلس، في القرار رقم 142 للعام 2021، الصادر أمس الأربعاء، اللائحة التنفيذية لآليات ومهام لجان الطعون والاستئناف.

وضمت اللائحة 11 مادة تبين مهام لجان النظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها، كما توضح اختصاصات هذه اللجان وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف. لمطالعة القرار اضغط هنا

وأمس، أصدرت إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لائحة ودليل الترشُّح للانتخابات الرئاسية.

ويشرح الدليل واللائحة النظام الخاص بانتخاب رئيس الدولة، ومن يحق له الترشُّح وما هي الشروط، ومتى وأين ومن يقدم طلب الترشح، وماهية النماذج المطلوبة والمستندات المرفقة بطلب الترشح.