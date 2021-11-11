«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 11:28 صباحا

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصاردة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح ستتسبب في اضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من الخمس إلى سرت.
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين ونصف المتر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على ساحل درنة.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين وربع المتر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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