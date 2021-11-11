حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 11 نوفمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 10:53 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه لا تغيُّر فى حالة الطقس بمعظم المناطق اليوم الخميس.

وتوقعت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، سقوط أمطار متفرقة الأحد المقبل على مناطق الشمال الغربي، تصحبها خلايا رعدية أحيانًا خاصة على الساحل.

رأس اجدير إلى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على المنطقة من مصراتة حتى سرت، ومن المتوقع أن تكون الفرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء السبت على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول السبت إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على هذه المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية، على معظم المناطق وتسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول السبت إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على غدامس، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا السبت على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
ظهور بعض السحب العالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا خلال اليومين المقبلين.

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